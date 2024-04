Efteling

Efteling onderneemt actie vanwege twee dode bedwantsen in vakantiehuisje

De Efteling heeft grof geschut ingezet na het aantreffen van bedwantsen in een vakantiehuisje. In huisje 208 van Efteling-vakantiepark Bosrijk werden deze week twee dode bedwantsen gevonden. "We nemen dit uiterst serieus en zijn snel overgegaan tot actie", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Huisje 208 is volledig geïnspecteerd en gereinigd door ongediertebestrijders, weet de voorlichter. Een ooggetuige meldt aan Looopings dat er gisteren "mannen in witte pakken" aan het werk waren. "De gordijnen zijn weg en er lijkt een laken tegen de raam geplakt. Ook bij de deur kun je niet meer naar binnen kijken."

De bezoekers die in het huisje verbleven, hebben volgens de woordvoerder geen klachten overgehouden. Naastgelegen huizen zijn eveneens gecheckt. Ze worden momenteel preventief leeg gehouden, ook al is daar niets gevonden.



Dorpsplein

Huisje 208 is een zogeheten Dorpshuys, gelegen aan een dorpsplein naast de serre van restaurant het Eethuys. Door het snelle ingrijpen hoopt de Efteling dat de rest van het vakantiepark vrij blijft van bedwantsen.



Bedwantsen zijn kleine insecten die zich voeden met het bloed van mensen en dieren. Ze kunnen zich gemakkelijk verstoppen in scheuren en kieren van bedden, meubels en muren, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Hoewel bedwantsen geen bekende ziekten overdragen, veroorzaken hun beten jeuk, huidirritatie en in sommige gevallen allergische reacties.