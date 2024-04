Parque Warner Madrid

Batman-achtbaan al weken gesloten: bezoeker klaagt over verwondingen

Wat is er aan de hand met een Batman-rollercoaster in het Spaanse pretpark Parque Warner? De hangende achtbaan Shadows of Arkham is al enkele weken gesloten. Op TikTok verscheen een video van een vrouw die beweert dat ze net voor de sluiting verwondingen opliep tijdens een ritje. Op de liftheuvel is een steigerconstructie gebouwd.

Shadows of Arkham is een inverted coaster van fabrikant Bolliger & Mabillard, vergelijkbaar met Black Mamba in Phantasialand en OzIris in Parc Astérix. De attractie opende in 2002 onder de naam Batman la Fuga. Daarna werd enkele jaren de term Batman: Arkham Asylum gehanteerd.

Sinds woensdag 20 maart heeft de achtbaan niet gedraaid. TikTok-gebruiker Sara Sánchez laat weten hoe haar rit op dinsdag 19 maart verliep. Ze meldt dat er op de lift "stukjes verbrand plastic" naar beneden kwamen. "Toen we uit de attractie stapten, zat ik onder de olie en de stukjes plastic, die brandwonden veroorzaakten."



Klachtenformulier

Sánchez wendde zich tot het personeel. "Het enige dat medewerkers ons vertelden, was dat we naar de EHBO moesten gaan en dat de attractie zou sluiten om te checken wat er aan de hand was." De bezoeker publiceerde ook enkele foto's van de losgekomen onderdelen, de verwondingen op haar lichaam én het klachtenformulier dat ze uiteindelijk heeft ingediend.



"Op de lift van de attractie kwamen stukken gesmolten plastic naar beneden die vlekken maakten op mijn kleding en zorgden voor brandwonden", schrijft ze daarin. De beelden zijn ruim 350.000 keer bekeken. Een recente foto laat zien dat op de lift van de coaster inmiddels werkzaamheden plaatsvinden.



Niet gecommuniceerd

Het attractiepark nabij Madrid heeft zelf niet gecommuniceerd over het voorval. Op de website van Parque Warner valt niets te lezen over de sluiting van de achtbaan. Sterker nog: op 31 maart publiceerde het park nog een bericht op social media om Shadows of Arkham te promoten.



Looopings heeft het management van Parque Warner en een extern pr-bureau om een uitleg gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen reactie. De Spaanse bestemming is onderdeel van de groep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.