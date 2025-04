Phantasialand

Nieuwe taferelen en gebouwen: Phantasialand breidt Mexicaans themagebied uit

Het Mexicaanse themagebied van Phantasialand is een stukje groter geworden. De afgelopen maanden werden verschillende huisjes en scènes in Mexicaanse stijl toegevoegd. Tussen lanceerachtbaan Taron en waterbaan Chiapas verrezen nieuwe taferelen met kleurrijke gebouwtjes en decoraties.

Daar vinden bezoekers onder meer extra zitgelegenheden, een overdekte meet-and-greet-locatie met de draak Quetzal en een Corona-barretje, omringd door AI-posters, rotswerk, bloemen, lantaarns en andere decorelementen.

Bij het laatste gedeelte van Chiapas verschenen havenhuisjes met een aanlegsteiger en een bootje. Passanten hebben vanaf de brug bij restaurant Tacana nu geen uitzicht meer op Taron. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings laat zien wat er is veranderd.



Deep in Africa

Phantasialand investeert al jaren in kwaliteitsverbeteringen op het gebied van infrastructuur en decor. Vorig jaar werd de overdekte promenade tussen de themadelen Berlin en Mexico nog voorzien van een Mexicaanse zitgelegenheid. Eerder zijn de parkdelen Deep in Africa en Wuze Town opgeknapt.