Walibi Holland

Walibi-bezoekers kunnen speelgoed inleveren voor een goed doel

Walibi Holland roept bezoekers op om oud speelgoed mee te nemen naar het pretpark. Van vrijdag 12 april tot en met zondag 7 juli kan iedereen speelgoed inleveren bij de Guest Service. Vervolgens worden de items geschonken aan de Speelgoedbank Dronten, een liefdadigheidsinstelling.

De Speelgoedbank zal de producten uitdelen aan gezinnen met kinderen die vanwege hun financiële situatie zelf geen speelgoed kunnen aanschaffen. Als dank ontvangen de donateurs een voucher voor een gratis verpakt ijsje tijdens hun dagje Walibi.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Walibi zoekt naar compleet, onbeschadigd speelgoed dat past in een plastic tas van 40 bij 50 centimeter. Knuffels, oorlogsspullen, computergames, dvd's en cd's zijn uit den boze. Verder is er geen behoefte aan gedateerd speelgoed.



Steeds lastiger

"Hoewel een spel uit de jaren zeventig er nog goed uit kan zien, spreekt het de huidige generatie vaak niet aan", waarschuwt Walibi. De Speelgoedbank is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. "Vooral voor kinderen vanaf 8 jaar wordt het steeds lastiger om speelgoed te vinden", laat men weten. "Speelgoed voor deze leeftijdscategorie is dus bijzonder welkom!"



De actie hangt samen met de opening van het vernieuwde themagebied Play Ground. Het idee achter de opgeknapte zone is dat speelgoed tot leven is gekomen. Zo moet zweefmolen Super Swing een tol voorstellen en werd waterattractie Splash Battle aangekleed als een brandweerspel.