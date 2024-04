Walibi Holland

Walibi Holland geeft elke dag PlayStation 5 weg tijdens gamefestival

Het driedaagse gamefestival Walibi Play keert terug. De derde editie van het evenement staat aankomend weekend op het programma. Net als in 2022 en 2023 kunnen bezoekers op verschillende plekken in het park gamen. Ze maken ook kans op prijzen, waaronder één PlayStation 5 per dag.

Walibi Play vindt dit jaar plaats op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei, van 10.00 tot 18.00 uur. Het pretpark belooft "het epicentrum van gaming en avontuur", met meer dan vijftien games op zes locaties. Voorbeelden zijn Fortnite, Minecraft, Roblox, Just Dance, Fall Guys, Overcooked 2, Tricky Towers en Rocket League.

Elke dag is een influencer aanwezig. Op 3 mei kunnen bezoekers Rick Ruiter ontmoeten, beter bekend als Paraduze. Een dag later komt Milan Knol langs. Walibi Play wordt op 5 mei afgesloten door Djamila Verhoef, oftewel MeisjeDjamila. De activiteiten zijn inbegrepen bij de entreeprijs.