Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Pin met verkeerd jaartal: 'Slagharen mist historisch besef'

Attractiepark Slagharen heeft een jubileumpin uitgegeven met een verkeerd jaartal erop. Abonnementhouders van het Overijsselse pretpark krijgen dit seizoen een speciale pin met een afbeelding van het reuzenrad Big Wheel. Het genoemde openingsjaar klopt echter niet.

"Since 1980", valt te lezen op het souvenirtje. Eén probleem: Big Wheel opende niet in 1980, maar een jaar eerder. Een fanpagina op Facebook reageert verbolgen op de flater. "Zou je een shirtje dragen met de tekst 'Nederland winnaar EK voetbal 1984'?", valt te lezen op de pagina FunFacts PonyparkSlagharen.

"Vast niet, want het was 1988. Het voormalige Ponypark Slagharen mist dergelijk historisch besef." Een stomme fout, vindt de fanpagina. Het park had er een openbaar krantenarchief op na kunnen slaan. Een advertentie uit 1979 maakt namelijk al melding van de tientallen meters hoge attractie, die in dat jaar nieuw was.



Monorail

Het is niet voor het eerst dat Slagharen zich vergist in het openingsjaar van een attractie. Bij de opening van de monorail Pioneer Express 63 bleken op grote historische foto's ook foutieve jaartallen te staan. Die vergissing is later rechtgezet.