Momentum Leisure

Nederlands bedrijf koopt bijna 7 hectare grond in Polen voor attractiepark en zwemparadijs

Het Nederlandse bedrijf Momentum Leisure wil een attractiepark en een zwemparadijs uit de grond stampen in Zuid-Polen. Daarvoor is een stuk grond van 6,7 hectare aangekocht. Men belooft een "state-of-the-art thema- en waterpark in het grootste metropoolgebied van Polen".

Momentum Leisure is de partij achter de bestaande Poolse pretparken Majaland Kownaty en Majaland Warsaw. Dit jaar moet de derde vestiging Majaland Gdansk openen. Verder zijn er plannen voor een pretpark in Roemenië, een Tomorrowland-waterpark nabij Berlijn en een waterpark bij Majaland Warsaw.

Daar komt dus een project in Zuid-Polen bij. De trekpleister moet komen te liggen in de regio Opper-Silezië, vlakbij het bestaande winkelcentrum Europa Centralna. "Met vijf miljoen inwoners is het één van de sterkste economische regio's van het land", weet Momentum.



Bezoekers uit Tsjechië

Zo'n vier miljoen mensen wonen binnen dertig minuten reistijd. Vanwege de ligging verwachten de initiatiefnemers ook bezoekers uit Tsjechië. De grond is aangekocht van de Belgische investeringsmaatschappij Mitiska REIM. Naar verwachting vindt de opening plaats in 2026.



Over attracties en thema's is nog niets bekend. "De samenwerking is een echte win-win doordat we shopping en leisure met elkaar integreren op een perfecte locatie", zegt Wouter Dekkers, de pas aangestelde algemeen directeur van Momentum Leisure.