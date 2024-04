Efteling

Satirisch Efteling-filmpje in Vlaamse tv-show: hoe woke is het Sprookjesbos?

De Efteling speelt de hoofdrol in een komische video van het Vlaamse tv-programma De Ideale Wereld. Een satirisch item in de talkshow werd opgenomen in het Kaatsheuvelse attractiepark. Het gaat om een klungelige en amateuristische reportage die zogenaamd gemaakt is door studenten van de Arteveldehogeschool.

Zij kregen naar eigen zeggen de opdracht om een video te maken over de wokeness van Disney. Maar omdat Disneyland te ver rijden was, werd er gefilmd in de Efteling. Het resulteerde in een compilatie van flauwe woordspelingen over sprookjes en andere Efteling-onderdelen.

"Al snel werd duidelijk dat het toch niet zo veilig was om in dit bos uit de kast te komen", klinkt het bijvoorbeeld bij beelden van een geitje dat uit de klok komt bij De Wolf en de Zeven Geitjes. "De sfeer werd een beetje Gebroeders Grimmig." Vogels op het Herautenplein worden beschreven als "jonge duifjes die verplicht werden om zaad te slikken".



Geschorst

De Efteling grijpt volgens de video wel in als iemand ongepast gedrag vertoont. "Zo was deze man bijvoorbeeld al geschorst", zegt men over de pratende boom Kniesoor. Even later vliegt de Fakir voorbij. "Deze man was met zijn fluit aan het spelen en werd daarom op het matje geroepen."



Doornroosje, die internationaal in het nieuws kwam vanwege haar borstvergroting, schittert door afwezigheid. Het is niet voor het eerst dat De Ideale Wereld de Efteling op de hak neemt. In september 2022 verscheen een sketch met ontevreden bewoners van het Spookslot, die kwaad waren dat hun onderkomen werd gesloopt.