Attractiepark DippieDoe

Attractiepark DippieDoe presenteert zelfrijdende snackautomaat

In het Brabantse familiepretpark DippieDoe rijdt vanaf vandaag een snackautomaat rond. Het attractiepark in Best introduceert een autonome verkooprobot met de naam DoeDoe. Het elektrisch aangedreven wagentje voorziet bezoekers van hapjes en drankjes.

DippieDoe zegt het eerste Europese park met zo'n robot te zijn. Bezoekers kunnen de mobiele automaat zelf stoppen door contact te maken. Vervolgens kiezen ze een product en betalen ze contactloos. DoeDoe rijdt zelfstandig rond door het hele park. Bij obstakels wordt de route automatisch aangepast.

Men ging een samenwerking aan met het bedrijf Macrostep, gespecialiseerd in autonome robotica. De robotwagen is uitgerust met sensoren om te navigeren en om snel beslissingen te nemen. "Met vier lidarlasers, vier camera's en twintig ultrasone sensoren ziet hij tot wel 100 meter ver zonder dode hoeken", zegt een woordvoerster.



Primeur

Verder wordt gebruikgemaakt van een anti-botsingsysteem en een slim beveiligingsplatform. Dat zou DoeDoe "veilig en efficiënt" maken. De voorlichtster zegt trots te zijn op de Europese primeur. "Wij vinden het tof om onze gasten gastvrijheid te bieden en kennis te laten maken met een nieuwe technologie, midden in de Brainportregio."