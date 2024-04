Bellewaerde Park

Bellewaerde Park investeert 230.000 euro in opknappen Boomerang

Een veertig jaar oude achtbaan in het Belgische pretpark Bellewaerde Park is afgelopen winter vernieuwd. Het attractiepark in Ieper stak 230.000 euro in het opknappen van de Boomerang uit 1984, waarbij de kettingbak, de kettingwielen en de ketting zelf werden vervangen.

"Achter dergelijke vervangingen schuilt een reeks aan technische beslissingen met telkens hetzelfde doel: de veiligheid van de attractie behouden", laat Bellewaerde weten. "De natuurlijke slijtage van de onderdelen was de drijfveer voor deze upgrade, maar het bood ook de gelegenheid om bepaalde aspecten van de attractie opnieuw te herzien."

De ketting wordt gebruikt om de trein van de rollercoaster omhoog te takelen op de tweede lift, halverwege de rit. Vervolgens leggen passagiers het traject achterwaarts af richting het station. Het park noemt de aanpassingen "een kleine ingreep met een groot verschil".



Minder lawaai

Door het wijzigen van de kettinghaak zal de trein voortaan soepeler inhaken in de ketting. Het zorgt voor minder kabaal. "Dankzij deze aanpassing zal het ratelend geluid dat je vroeger kon horen serieus gedempt worden", belooft Bellewaerde. "Ook het vallen van de kettingbak in zijn geheel zal minder lawaai maken."



De 32 meter hoge Boomerang, in de jaren tachtig gebouwd door de Nederlandse firma Vekoma, ligt in de Mexico-zone van Bellewaerde. Vorig jaar kreeg de baan een nieuw kleurenschema. Sindsdien oogt de constructie blauw met geel in plaats van geel met bordeauxrood.