Mini Mundi

Foto's: opvallend veel schade in miniatuurpark Mini Mundi in Zeeland

De miniatuurstad van het Zeeuwse attractiepark Mini Mundi ligt er niet goed bij. Een groot deel van de tentoongestelde maquettes vertoont beschadigingen. Foto's van een verbaasde bezoeker laten zien dat er op verschillende plekken sprake is van achterstallig onderhoud. Het park in Middelburg belooft dat er werkzaamheden plaatsvinden.

Mini Mundi opende in 2009 als de voortzetting van miniatuurpark Miniatuur Walcheren uit 1954. Zeeuwse bouwwerken werden op schaal nagebouwd. Anno 2024 zijn meerdere modellen behoorlijk afgetakeld. Bezoekers worden onder meer geconfronteerd met ingestorte daken, gescheurde muren en losliggende stroomkabels.

Afgebroken en kapotte onderdelen zijn aan de orde van de dag. Doordat miniaturen lang aan hun lot overgelaten zijn, kampen ze met afbladderende verf, aanslag en andere viezigheid. Een groot vrachtschip oogt meer als een ronddobberend spookschip. Ook een cruiseschip lijkt niet bepaald geschikt om mee op vakantie te gaan.



Opheldering

Toen de fotograaf per mail om opheldering vroeg, liet Mini Mundi weten dat het miniatuurpark "in onderhoud" is. "Dit staat ook aangegeven bij de entree, hier wordt hard aan gewerkt om de modellen weer te herstellen."



Er zijn echter geen werkzaamheden zichtbaar. De waarschuwing staat ook niet op de website van het park. Daar valt alleen te lezen dat de achtbaan voorlopig dicht is. Verder wordt op de parkplattegrond vermeld dat vijf andere attracties en speeltoestellen "under construction" zijn.