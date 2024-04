Parc Astérix

Attractie in Parc Astérix is plotseling verwijderd van de plattegrond en website

Eén van de attracties in Parc Astérix zal voorlopig niet meer operationeel zijn. Het pretpark nabij Parijs houdt Le Défi de César tot nader order dicht. Een heropening laat nog wel even op zich wachten: de attractie is onlangs volledig verwijderd van de parkplattegrond, de website en de app van het park.

Volgens een bord bij de ingang hangt de sluiting samen met "technische redenen". Tijdens een recente bijeenkomst met fans gaf het management aan dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden. "We zullen er aandacht aan besteden, want we weten dat er een opknapbeurt nodig is", aldus de parkleiding.

Er zijn in ieder geval geen plannen om Le Défi de César weg te halen. "We hebben niet veel overdekte attracties en die hebben we wel nodig als het regent." Looopings vroeg Parc Astérix wanneer de heropening zal plaatsvinden, maar woordvoerders hebben de afgelopen weken niet gereageerd op meerdere verzoeken om commentaar.



Julius Caesar

Le Défi de César, geopend in 2008, is een zogeheten madhouse van de Duitse fabrikant Mack Rides: een draaiend huis, vergelijkbaar met Fluch der Kassandra in Europa-Park. Varianten als Villa Volta in de Efteling komen van een andere firma. In Parc Astérix staat het verhaal in het teken van Julius Caesar, die personen probeert te rekruteren om een Gallisch dorp aan te vallen.



De hoofdshow is vormgegeven als de binnenruimte van een schip, waarbij tv-schermen fungeren als ramen. Wanneer het schip omver geduwd wordt, gaat de ruimte draaien. In het verleden begon de beleving met meerdere voorshows. Sinds de coronapandemie zijn die buiten gebruik en betreden bezoekers de attractie via de uitgang.