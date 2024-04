Efteling

Foto's: groot onderhoud bij Volk van Laaf in de Efteling

Er wordt sinds deze week volop geklust bij het Volk van de Laaf in de Efteling. Op verschillende plekken in het Lavenlaar zijn hekken en bouwschuttingen verschenen, waaronder bij het Glijhuys. Eén Laven-huisje is al in de steigers gezet: het Lurk en Limoenhuys.

Efteling-fans houden met name het laatstgenoemde bouwwerk nauwlettend in de gaten, omdat er plannen zijn voor een heropening. Ooit fungeerde het Lurk en Limoenhuys als cafeetje, maar sinds 2003 is de locatie dicht. De Efteling wil het huisje nieuw leven in blazen, al werd dat nog niet officieel aangekondigd.

Dat de onderhoudsbeurt serieus wordt aangepakt, blijkt wel uit het feit dat naast het Lavenlaar een bouwterrein is ingericht. Achter het Anton Pieckplein verschenen rijplaten. Daarop staan een container en een bouwkeet, afdekt met groen zeil.



Verhaal

Verder vinden werkzaamheden plaats aan de wippen, de kruidenspiraal en de waterpomp. Het Loerhuys, waar normaal gesproken het verhaal van de Laven wordt verteld, is al geruime tijd afgesloten vanwege problemen met de constructie. De Efteling heeft aangekondigd dat ook Lachhuys en Lot's Kraamhuys in de eerste helft van 2024 aan de beurt komen.



Tijdens het onderhoudsproject blijft de Monorail in het Laven-dorpje in principe gewoon operationeel. Die attractie werd in februari al opgeknapt. Toen was het volledige Volk van Laaf enkele dagen niet toegankelijk.