Efteling

Video: Efteling-plein loopt onder water door gesprongen leiding

Een gesprongen waterleiding heeft maandagmiddag voor wateroverlast gezorgd in de Efteling. Op het Ton van de Venplein kwam plotseling op meerdere plekken water uit de grond omhoog. Het ondergrondse beregeningssysteem bleek de boosdoener te zijn.

Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Medewerkers hebben het probleem tijdelijk kunnen verhelpen door de leiding af te sluiten. Morgen volgt een permanente oplossing, weet de voorlichter.

Op videobeelden van een bezoeker is te zien hoe het water zich over het plein verspreidt. Aan het Ton van de Venplein, gelegen in parkdeel Marerijk, liggen de attracties Droomvlucht en Villa Volta en de paardenshow Raveleijn.