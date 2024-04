Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Vertrek van Slagharen-directeur Dave Storm lijkt aanstaande

Krijgt Attractiepark Slagharen een nieuwe directeur? In de wandelgangen wordt gesproken over een gedwongen vertrek van algemeen directeur Dave Storm. Looopings heeft de afgelopen dagen veelvuldig geprobeerd om een reactie te krijgen, maar het managementteam van het Overijsselse pretpark hult zich in stilzwijgen.

Volgens hardnekkige geruchten zijn de dagen van Storm bij Slagharen geteld. De directeur reageert normaal gesproken vrijwel direct op vragen. Deze week negeert hij alle appjes en belletjes. Marketingmanager Erik Veenstra, die optreedt als woordvoerder van het pretparkresort, draait om de hete brij heen.

"Dave is gewoon in dienst bij Slagharen, dus er is niks om officieel op te reageren", luidt het statement. "Wanneer er iemand vanuit een belangrijke positie vertrekt, communiceren wij hierover." Veenstra wil niet inhoudelijk ingaan op de vraag of Storm binnenkort gaat vertrekken. "Ik blijf bij mijn eerste antwoord."



Hoofdkantoor

Operationsmanager Anouk Peters, de assistent van Storm, kan eveneens niets kwijt over de kwestie. "Ik kan je hier niet bij helpen", is haar antwoord. Looopings benaderde ook het hoofdkantoor van Slagharen-eigenaar Parques Reunidos in Madrid. Er kwam nog geen reactie.



Dave Storm startte in september 2019 als de vervanger van Wouter Pops, die kortstondig Wouter Dekkers opvolgde. "De directie van Parques Reunidos en het management van Slagharen zien Storm als ideale opvolger", viel destijds te lezen in een persbericht. Vandaag de dag lijkt de keuze minder ideaal. Het verhaal gaat dat Parques Reunidos van Storm af wil. De exacte reden is niet bekend.



Darkride

Sinds het aantreden van Storm investeerde Slagharen vooral in opknapbeurten: verschillende winkels en horecagelegenheden werden vernieuwd. Verder is het vakantiepark meermaals uitgebreid. Er liggen plannen klaar voor een nieuwe camping. Darkride Wild West Adventure werd omgedoopt tot Red Bandits Adventure.



Bij zijn aantreden vertelde Storm dat hij het liefst een nieuwe attractie wil neerzetten, nog voordat er geïnvesteerd zou worden in vakantiehuisjes. Dat is er de afgelopen vierenhalf jaar niet van gekomen. In publieksenquêtes en omgevingsvergunningen kwamen plannen voorbij voor een nieuw themagebied met een achtbaan, maar het project kwam nooit van de grond.



Plattegrond

De laatste grote nieuwe attractie in Slagharen stamt uit het voorjaar van 2019. Toen opende klimparcours Black Hill Ranger Path. Het klimpark was slechts een paar maanden operationeel. In 2020 bleef de attractie dicht vanwege de coronacrisis. Een jaar later volgde een grote onderhoudsbeurt, die in 2022 afgerond was. Ondanks de werkzaamheden is Black Hill nooit heropend. Vorig jaar werd de attractie van de plattegrond gehaald.



Op het gebied van bezoekersaantallen is Slagharen onder Storm gezakt van 1,26 miljoen bezoekers in 2019 naar 1,15 miljoen bezoekers in 2023. Het afgelopen seizoen had het park voor het eerst minder bezoekers dan Toverland. Daarmee valt Slagharen buiten de top drie van de populairste pretparken in Nederland.