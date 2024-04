Attractiepark Toverland

Bouw van kantorencomplex Toverland loopt vertraging op

Toverland had in januari willen beginnen met de bouw van een groot kantorencomplex, het zogenoemde Clubhuis. Inmiddels is het april, maar tot nu toe ging er geen schop de grond in. De start van de werkzaamheden is uitgesteld, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.

Het Clubhuis werd in juli vorig jaar aangekondigd. Toen presenteerde het Limburgse attractiepark ontwerpen van een modern bouwwerk met onder andere zo'n negentig werkplekken, een bistro met 120 zitplaatsen en een dansstudio met sportfaciliteiten.

De bouw zou ongeveer een jaar gaan duren. Het was de bedoeling om medewerkers in de tussentijd onder te brengen in tijdelijke kantoren achter entreegebied Port Laguna. Tot op heden zijn er echter geen zichtbare veranderingen te spotten.



Vergunningstraject

"Het Clubhuis is een omvangrijk plan, dat op dit moment inhoudelijk verder uitgewerkt wordt", reageert de woordvoerster. "We willen namelijk goed voorbereid beginnen aan de bouw. Ook duurt het vergunningstraject langer dan normaal." Waarom het verkrijgen van de benodigde vergunning zo lang duurt, kan Toverland niet zeggen.