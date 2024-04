Walibi Holland

Naamswijziging voor grootste souvenirwinkel Walibi Holland

De grootste souvenirwinkel in Walibi Holland heeft een andere naam gekregen. Voorheen heette de locatie W.A.B. Shop, een verwijzing naar de fictieve Walibi Adventure Band. Dat achtergrondverhaal is echter al acht jaar geleden in de prullenbak beland.

Walibi vond het inmiddels wel tijd voor een nieuwe term. Daarom heet de winkel voortaan Till Ya Drop Shop, een verwijzing naar de Engelse uitdrukking "shop till you drop". Die naam is deze week ook verschenen op nieuwe banners boven de ingang.

De Till Ya Drop Shop bevindt zich in de overdekte Hall of Fame, bij de uitgang van achtbaan Xpress: Platform 13. Het assortiment bestaat onder andere uit kleding, knuffels, bekers, tassen, sleutelhangers, magneten en pins.