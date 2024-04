Wunderland Kalkar

Drie attracties verdwenen uit Duits pretpark Wunderland Kalkar

De nieuwe eigenaar van het Duitse pretpark Wunderland Kalkar heeft enkele attracties weggehaald. Vanaf dit seizoen ontbreken de drie kinderattracties Fire Chief, Samba Tower en Mini Scooter. Dat bevestigt een voorlichtster van de Nederlandse parkeigenaar DeFabrique Holding aan Looopings.

Na de overname nam het bedrijf het attractieaanbod van Wunderland Kalkar kritisch onder de loep. "Onze strategie komt erop neer dat het attractiepark de komende jaren wordt omgebouwd tot een themapark", legt de woordvoerster uit.

"Wanneer je inzoomt op dit plan, is één van de onderdelen het langzaam vervangen van een aantal verouderde attracties door geheel nieuwe." Bij de entree opende onlangs speelplaats Villa Lustigheim, als onderdeel van themagebied Kernie's Dorf. "Daarmee hebben we afscheid genomen van een aantal kleine attracties."



Zamperla

Een bewuste keuze, benadrukt men. "Door deze omzetting is de speelcapaciteit per uur toegenomen." Fire Chief was een draaiende bus, Samba Tower was een 13 meter hoge carrousel met acht ballonnen en Mini Scooter was een botsautobaan voor de kleintjes. Alle drie de verwijderde attracties zijn gefabriceerd door de Italiaanse firma Zamperla.



Op de plattegrond wordt een andere bezienswaardigheid ook niet meer genoemd: de Garten der Sinne. Verder zijn sportfaciliteiten voor verblijfsgasten van de kaart gehaald. Tot slot voerde het park een naamswijziging door: het Riesenrad heet nu Ferris Wheel. Het is de bedoeling om in 2025 weer een gedeelte van het park aan te pakken, namelijk het gebied met zweefmolen Vertical Swing.