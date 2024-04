Efteling

Efteling-manager vertelt: hoe wordt de onderhoudsplanning gemaakt?

Over het onderhoud in de Efteling wordt regelmatig gemopperd: veel fans klagen dat het attractiepark - met name in het laagseizoen - soms net een bouwput is. Maar hoe wordt bepaald wanneer welke onderhoudsklus op de planning staat? In een ruim twee uur durende podcast legt Efteling-onderhoudsmanager Hein Oomen uit wat er komt kijken bij dergelijke beslissingen.

Oomen werkt als assetmanager bij de afdeling Planning en Beheer. Hij was onlangs te gast in de Efteling-podcast Kleine Boodschap, waar hem het hemd van het lijf gevraagd werd over het inplannen van onderhoud. De specialist houdt zich overigens niet alleen bezig met attracties, sprookjes en animatronics, maar bijvoorbeeld ook met frituurpannen, deuren, asfalt en verwarmingsinstallaties.

De Efteling koos enige tijd geleden voor een nieuwe aanpak op het gebied van onderhoud. Waar men in het verleden vaak tijdelijke oplossingen implementeerde, worden zaken die onderhoud nodig hebben tegenwoordig direct zeer grondig aangepakt. Dat brengt voor het publiek wel meer overlast met zich mee: het onderhoud wordt steeds zichtbaarder.



Gradaties

De Efteling hanteert intern daarom gradaties per attractie: wat zijn publiekstrekkers waarvan er niet te veel mogen sluiten en welke kleine attracties worden nauwelijks gemist? Droomvlucht en Joris en de Draak zijn immers populairder dan een speeltuin of Sirocco, geeft Oomen aan.



Ook geografisch neemt men het park onder de loep. De Efteling wil liever niet te veel attracties in dezelfde hoek tegelijkertijd sluiten. Dat lukt echter niet altijd. De manager realiseert zich dat bezoekers last kunnen hebben van de hekken, schuttingen en werkzaamheden. "Je bent altijd open, dus die impact is best groot", aldus Oomen. "Daar zijn wij ons wel bewust van, maar het is wel noodzakelijk."



365 dagen

Een sluiting in de rustige wintermaanden is volgens Oomen in ieder geval geen goed idee anno 2024. Dan moet zo veel werk in één keer worden uitgevoerd dat de technische ploeg vervijfvoudigd zou moeten worden, met alle personele en financiële uitdagingen van dien. In dat opzicht is de huidige jaarrondopenstelling gunstiger, omdat het onderhoud gespreid kan worden over 365 dagen.



Oomen geeft ook enkele voorbeelden uit de praktijk. Zo kan bij attracties als De Vliegende Hollander op basis van trillingsanalyses bepaald worden wanneer er onderhoud nodig is. In het Sprookjesbos stonden vroeger lantaarnpalen van eikenhout, die elke zes jaar vervangen moesten worden. Door te kiezen voor ander materiaal, gaan ze nu 25 jaar mee.



Badkuipcurve

De onderhoudsexpert vertelt verder dat attracties na groot onderhoud vaak een zogeheten badkuipcurve volgen. In eerste instantie neemt het aantal storingen toe, omdat er achter de schermen technische zaken aangepast zijn. Daarna volgt een lange rechte lijn, omdat een attractie stabiel draait. Na een aantal jaar zullen storingen weer vaker optreden, omdat er weer onderhoud nodig is.



Er ligt momenteel een grove planning klaar voor onderhoudsprojecten tot 2030. In veel gevallen lopen de voorbereidingen al, zodat bij de start het juiste materieel voorhanden is. Ook moet men intern rekening houden met noodzakelijke grote uitgaves. De Efteling besteedt vele miljoenen euro's per jaar aan onderhoud.