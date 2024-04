Attractiepark Toverland

Het spookt in Toverland na sluitingstijd: dit is de Escape Experience

Benieuwd naar de Toverland Escape Experience? Het Limburgse attractiepark wordt deze week na sluitingstijd omgebouwd tot een gigantische escape room. De interactieve beleving is niet voor iedereen weggelegd: alleen enkele genodigden en prijswinnaars krijgen de kans om 's avonds laat op onderzoek uit te gaan. Een videoreportage van Looopings brengt de ervaring in beeld.

Deelnemers van de Escape Experience ontdekken al snel dat er vreemde dingen gebeuren als Toverland gesloten is. Teams van vier tot zes personen komen zogenaamd op sollicitatiegesprek om een beveiliger te vervangen die binnenkort met pensioen gaat. Op de bewakingscamera's in het kantoor zijn echter onverklaarbare zaken te zien.

Zo valt de verlichting in entreegebied Port Laguna plotseling uit. Vervolgens zit er maar één ding op: zelf het park betreden om de lampen weer aan te zetten. Dat blijkt het startschot van een reeks spannende raadsels en opdrachten waarmee de beveiligers in spe moeten bewijzen dat ze sterk genoeg in hun schoenen staan.



Vlammenwerpers

De tocht leidt hen onder meer langs vlammenwerpers bij houten achtbaan Troy en watervallen bij wildwaterbaan Djengu River. Na het uitspreken van een spreuk staan de deelnemers in themagebied Avalon oog in oog met een bekend Toverland-personage. Met een golfkar worden ze via heksenbos The Witches Forest naar Katara Plaza gebracht.



De finale vindt plaats in de overdekte Wunderwald-hal, waar het oplossen van een puzzel duidelijk maakt wie er in werkelijkheid verantwoordelijk was voor alle merkwaardige verschijningen. In totaal duurt het avontuur ongeveer twee uur. De laatste groep verliet Toverland vannacht rond 02.45 uur.



5500 aanmeldingen

Het park ontving maar liefst 5500 aanmeldingen voor de Escape Experience. Na een preview voor influencers op woensdag mogen donderdag- en vrijdagavond in totaal achttien teams meedoen. Er zijn geen plannen om de exclusieve beleving later tegen betaling aan te bieden voor een breder publiek. Het doel van het initiatief was om Toverland op een originele manier op de kaart zetten.