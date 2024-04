Plopsa Indoor Coevorden

Uitzonderlijk: Nederlands Plopsa-pretpark deze week dicht

Plopsa Indoor Coevorden is normaal gesproken 365 dagen per jaar geopend, maar deze week blijven de deuren gesloten. Wie van plan was om tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april een bezoek te brengen aan het Nederlandse Plopsa-pretpark komt bedrogen uit. Er vindt technisch onderhoud plaats, meldt een woordvoerster.

Bijna alle grote attracties ondergaan een opknapbeurt, weet de voorlichtster. Voorbeelden zijn vrijevaltoren De Vuurtoren, De K3-Zweefmolen en familieachtbaan De Wickiebaan. "Daarnaast voorzien we ook diverse trainingen, zoals het aanleren van de nieuwe choreografie voor de Bumba Magico Show."

Die voorstelling zal op zaterdag 13 april voor het eerst te zien zijn. Het is de bedoeling dat het Drentse attractiepark de rest van het jaar wel weer gewoon dagelijks toegankelijk is. Plopsa Indoor Coevorden ligt naast vakantiepark Center Parcs De Huttenheugte.



Super Wings

Enkele jaren geleden waren er nog concrete plannen om het buitengedeelte van het park een make-over te geven. De K3-Brandweermolen en Het K3-Verkeerspark zouden in het teken komen te staan van de animatieserie Super Wings.



Eind 2022 verschenen enkele ontwerpen, maar de veranderingen zijn uiteindelijk nooit doorgevoerd. Het K3-thema bleef. Plopsa zorgde recentelijk wel voor een opfrisbeurt, met meer kleur en decoraties. Het uiterlijk is nu meer in lijn met een soortgelijk gebied in zusterpark Plopsa Indoor Hasselt.