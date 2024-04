Phantasialand

Problemen bij Chiapas: waterbaan Phantasialand al een week dicht

De populaire waterbaan Chiapas in Phantasialand kampt met problemen. Sinds de start van het nieuwe seizoen is de waterattractie in het Mexicaanse themagebied slechts enkele dagen operationeel geweest. Inmiddels staan de bootjes al ruim een week stil.

Op de website van Phantasialand valt te lezen dat de langdurige sluiting te maken heeft met "onderhoudswerkzaamheden". "Graag jouw attentie: de expeditie door het avontuurlijke Mexico staat momenteel op pauze!", aldus Phantasialand. "Bedankt voor jouw begrip."

Het is niet duidelijk wanneer Chiapas weer toegankelijk zal zijn. Looopings heeft het Duitse pretpark om een reactie gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen antwoord.



Steilste afdaling

Chiapas, geopend in 2014, is geen gewone waterbaan: Phantasialand koos voor een geavanceerd transportsysteem van fabrikant Intamin, met razendsnelle wissels. Met een helling van 53 graden heeft de attractie de steilste afdaling in een waterbaan ter wereld. Het parcours loopt langs mijntrein Colorado Adventure, die wel gewoon geopend is.



Bij de uitgang van Chiapas vinden op dit moment ook werkzaamheden plaats. Daar wordt een nieuwe thematische afscheiding gerealiseerd tussen parkdeel Mexico en het middeleeuwse dorpje Klugheim, onderdeel van de themawereld Mystery.