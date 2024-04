Efteling

Studenten beklimmen sprookjesfiguren na sluitingstijd Efteling

Enkele studenten hebben zich vanavond misdragen in het Sprookjesbos van de Efteling. Passanten zagen hoe vier jongemannen verschillende sprookjestaferelen beklommen, na sluitingstijd van het attractiepark.

De Efteling ging om 19.00 uur dicht. Na afloop doken de studenten het Sprookjesbos in, dat vaak nog even toegankelijk blijft. Het groepje had het onder andere voorzien op Langnek en de Draak, vertelt een ooggetuige aan Looopings.

De actie bij Langnek werd op de foto gezet door andere bezoekers. Omdat er geen medewerkers aanwezig waren, hebben omstanders het personeel van het nabijgelegen pannenkoekenrestaurant Polles Keuken ingelicht. Toen er ingegrepen kon worden, waren de heren echter al vertrokken.



Speeltuin

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat Efteling-bezoekers het Sprookjesbos zien als een grote speeltuin. In januari ging een jongen nog bovenop de Reus van Klein Duimpje zitten. Een maand later kon een meisje het niet laten om de metershoge Kabouterboom in het Kabouterdorp te beklimmen. De Efteling baalt van de ontwikkeling.