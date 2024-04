Bobbejaanland

Attracties Bobbejaanland tijdelijk gesloten vanwege werkzaamheden

Twee attracties in Bobbejaanland zijn voorlopig dicht in verband met werkzaamheden. Bezoekers moeten draaicarrousel Aztek Express en hangende achtbaan The Dreamcatcher tijdelijk missen. Bij Aztek Express is zelfs de hele molen verwijderd.

Alleen het aandrijfmechanisme bleef staan. De attractie uit 1996 had groot onderhoud nodig, vertelt een voorlichtster aan Looopings. "Daarbij hebben we een aantal bijkomende technische problemen ontdekt." Als gevolg moeten alle onderstellen vervangen worden.

"En dat heeft dan weer voor de vertraging gezorgd." Volgende week is de productie van de onderdelen afgerond. Technici verwachten dat de attractie uiterlijk op 1 juni weer operationeel zal zijn.



Openingsweekend

The Dreamcatcher draaide nog even tijdens het openingsweekend, maar er trad een technisch mankement op. Bobbejaanland heeft direct de benodigde onderdelen besteld, aldus de woordvoerster. Ze worden volgende week geleverd, zodat de 37 jaar oude rollercoaster rond 20 april weer open kan.



Het attractieaanbod van Bobbejaanland is momenteel flink uitgedund. Eerder werd al duidelijk dat 3D-simulator The Forbidden Caves het hele seizoen gesloten blijft. Men weet nog niet wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. De Koggemolen is na 39 jaar uit het park verwijderd.



Dino-animatronics

Tegelijkertijd heeft het park er ook een extra trekpleister bij: tot en met eind juni kunnen bezoekers de overdekte dino-beleving World of Dinos ontdekken. De gratis toegankelijke expositie met brullende dino-animatronics is opgebouwd in een grote showarena.