Kondaa, Pulsar, Popcorn Revenge: muziek uit Walibi Belgium op Spotify

Walibi Belgium doet pretparkfans een groot plezier: muziek van verschillende attracties is verschenen op Spotify en andere streamingplatforms. Het Belgische pretpark publiceerde onlangs de soundtracks van de mega coaster Kondaa, de gelanceerde waterachtbaan Pulsar en de interactieve darkride Popcorn Revenge.

De muziek van Kondaa bestaat uit mystieke klanken en opzwepende Afrikaanse drums. Op streamingdiensten verscheen één Kondaa-nummer van bijna twintig minuten, gecomponeerd door Benjamin Ribolet. Hij is ook actief voor zusterpark Parc Astérix. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de muziek van lanceerachtbaan Toutatis.

De soundtrack van Pulsar bestaat uit een instrumentaal nummer van vier minuten. Die track werd in 2016 gemaakt door het Duitse bedrijf IMAscore. Op het album van Popcorn Revenge staan vier nummers met een totale lengte van ruim tien minuten. Ze heten Queueline, Ride, Carousel en Hall of Fame.



Psyké Underground

Eén attractie in Walibi Belgium werd al vertegenwoordigd op Spotify: shuttle coaster Psyké Underground. Daar klinkt sinds 2013 dancemuziek van Frans-Zwitserse dj Quentin Mosimann. Mogelijk zal die melodie volgend jaar uit het park verdwijnen, aangezien de attractie een nieuw thema krijgt.