PortAventura World

Houten achtbaan in PortAventura weer open, 54 dagen na ongeluk

De houten familieachtbaan van PortAventura World is heropend na een pijnlijk ongeluk. In februari raakte een achtbaantrein met passagiers een omgevallen boom. Meerdere slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 54 dagen later is de attractie weer operationeel.

Tomahawk, zoals de rollercoaster heet, werd vanochtend om 11.30 uur opnieuw in gebruik genomen. PortAventura heeft de afgelopen tijd verschillende checks uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het incident niet nogmaals kan gebeuren.

Het ongeval vond plaats op 11 februari, tijdens de eerste rit van de dag. Het Spaanse pretparkresort benadrukte direct dat de attractie zelf niets mankeerde: de boom werd ontworteld door de harde wind. Grote attracties sluiten normaal gesproken bij harde windstoten, maar dat veiligheidsprotocol gold niet voor Tomahawk.



Rechtbank

Dertien van de veertien slachtoffers hebben een gezamenlijke klacht ingediend bij de rechtbank. De rechter verwierp de zaak al snel omdat er geen sprake zou zijn van een misdrijf. Vervolgens tekende de advocaat van de gewonden beroep aan tegen die beslissing.



De achtbaan is 440 meter lang en ruim 13 meter hoog. Tijdens de rit haalt een trein een topsnelheid van 48 kilometer per uur. Tomahawk werd in 1997 gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Custom Coasters International. De naastgelegen dubbele houten achtbaan Stampida komt van dezelfde leverancier.