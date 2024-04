Energylandia

Spectaculaire achtbaan in Pools pretpark wordt vernoemd naar Pepsi

Eén van de hoogste en snelste achtbanen in Europa heeft een nieuwe naam. Het Poolse pretpark Energylandia is een samenwerking aangegaan met colamerk Pepsi. Daarom wordt de bekende rollercoaster Hyperion voortaan Pepsi Hyperion genoemd.

De sponsordeal wordt op social media aangekondigd als "fantastisch nieuws". "Het is altijd ons doel om alle bezoekers onvergetelijke ervaringen en ongeëvenaard entertainment te bieden", staat in een tekst die gegenereerd lijkt met behulp van AI-chatbot ChatGPT.

"Dankzij onze samenwerking met Pepsi hebben we een nog grotere kans om innovatieve ideeën te introduceren en onze gasten nog spannendere ervaringen te bieden", laat Energylandia weten. Wat daarmee bedoeld wordt, blijft gissen.



Blauwe kracht

Het is wel duidelijk dat Hyperion de komende tijd voorzien zal worden van logo's van het frisdrankmerk. "We willen Pepsi bedanken voor het vertrouwen in onze missie. Hyperion wacht weer op je in Energylandia, maar dit keer met de blauwe kracht van Pepsi!"



Hyperion is een sensationele mega coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein, geopend in 2018. De baan is 77 meter hoog en 1450 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van maar liefst 142 kilometer per uur. In de zomer van 2022 werd de attractie gesponsord door een Poolse gamewinkel. Dat partnerschap was slechts van korte duur.



Pleasure Beach

Het is niet voor het eerst dat Pepsi zich verbindt aan een spectaculaire achtbaan. De rollercoaster The Big One in het Engelse attractiepark Pleasure Beach in Blackpool opende in 1994 als Pepsi Max Big One. Die naam werd gehanteerd tot 2011. Een tunnel voor de liftheuvel is vandaag de dag nog steeds vormgegeven als een Pepsi-blikje.