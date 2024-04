Disneyland Paris

Disneyland Paris kiest nieuwe naam voor Walt Disney Studios Park: Disney Adventure World

Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris krijgt na meer dan twintig jaar een nieuwe naam. In de toekomst wordt het park Disney Adventure World genoemd. Dat maakt Disney vanmiddag bekend tijdens een bijeenkomst met fans, ter gelegenheid van de 32e verjaardag van het Disney-resort.

Disneyland Paris bestaat uit twee parken: het Disneyland Park uit 1992 en het Walt Disney Studios Park, dat tien jaar later opende. Aanvankelijk stond het Studios Park in het teken van de filmindustrie. Er waren loodsen te vinden die filmstudio's moesten voorstellen, met attracties die draaiden om het maken van films.

In de loop der jaren is dat thema naar de achtergrond verschoven. Tegenwoordig stappen bezoekers ín de wereld van een Disney-, Pixar- of Marvel-film. Voorbeelden zijn Ratatouille uit 2014, Cars Road Trip uit 2021 en Avengers Campus uit 2022. Op dit moment is een themawereld rond Frozen in aanbouw. Verder wordt gewerkt aan een boulevard met onder meer een Tangled-carrousel.



Hollywood

Filmbelevingen als Armageddon, Studio Tram Tour en Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular zijn de afgelopen jaren gesloten. Studio 1, een overdekte winkelstraat in Hollywood-stijl, wordt het komende jaar verbouwd. Al met al dekt de term Walt Disney Studios niet meer de lading. Disney Adventure World moet duidelijk maken wat het publiek kan verwachten: avontuurlijke themawerelden.



De wijziging gaat officieel in bij de opening van het nieuwe themagebied World of Frozen. Er hoort ook een nieuwe huisstijl bij. In het bijbehorende logo oogt de letter o als een gekleurde ster. Creatief directeur Tom Fitzgerald benadrukt dat sinds de opening in 2002 meer dan 90 procent van het park getransformeerd is.



Nieuwe identiteit

"Vandaag veranderen we het verhaal van het Walt Disney Studios Park", zegt hij. "Volledige themawerelden zullen de focus worden van de nieuwe identiteit. Ze doemen op als rijken terwijl gasten het park ontdekken, waarbij ze onderdeel worden van avonturen gebaseerd op onze meest geliefde verhalen."



Algemeen directrice Natacha Rafalski spreekt over "adembenemende nieuwe ervaringen en spectaculaire momenten". Disney is volgens haar toegewijd om "de grenzen van onderdompeling en innovatie te verleggen" met de ontwikkeling van Disney Adventure World. "De unieke avonturen in meeslepende werelden zullen een perfecte aanvulling vormen op het Disneyland Park."



Intern

Over de naamsverandering is intern lang gediscussieerd. De mogelijkheid werd in 2018 al eens genoemd in een masterplan. "We zijn het Walt Disney Studios Park aan het transformeren, dus mogelijkerwijs kiezen we een nieuwe naam", liet men toen weten. "Daarover is op dit moment nog geen beslissing genomen."



Als een voorbode op de aanpassing werd in 2021 al de term Worlds of Pixar geïntroduceerd, voor het gebied met attracties rond Toy Story, Finding Nemo, Ratatouille en Cars. Voorheen werden die attracties geschaard onder het parkdeel Toon Studio. Daar horen nu alleen nog een Aladdin-molen en de twee theaters Animagique Theater en Animation Celebration bij.



California

Het is niet voor het eerst dat het woord Adventure gebruikt wordt in de naam van een Disney-park. Het tweede park in het Amerikaanse Disneyland Resort, gelegen in Californië, heet Disney California Adventure Park. De term World wordt dan weer gebruikt als de overkoepelende naam voor het Disney-resort in Florida: Walt Disney World.