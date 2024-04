Efteling

Snoephuisje verdwenen: Efteling heeft sprookje van Hans en Grietje gesloopt

Het sprookje van Hans en Grietje is verdwenen uit de Efteling. Gisteren stond het bekende snoephuisje van de heks nog overeind. In de nacht van dinsdag op woensdag werd het bouwwerk volledig gesloopt en afgevoerd. Alleen het oventje van Hans bleef staan.

De Efteling gaat het tafereel uit 1955 de komende maanden opnieuw opbouwen met moderne materialen. Dat is nodig omdat het oude huisje grote scheuren vertoonde. Toen specialisten de status van de fundering wilden checken, ontdekten ze dat er helemaal geen fundering onder het gebouw zat.

Er bleven vervolgens eigenlijk maar twee opties over: het sprookje slopen en opnieuw bouwen of het originele huisje nog maar eens opknappen, zoals de afgelopen jaren vaker is gebeurd. In het laatste geval zou er over pakweg drie jaar weer groot onderhoud nodig zijn. De Efteling heeft uiteindelijk gekozen voor een herbouw.



Sander de Bruijn

Het oventje kon blijven staan, omdat dat onderdeel in 2016 al eens vernieuwd is. Verder blijven de hekwerken, de taarten, de ruiten, de snoepjes, de luikjes en de poppen bewaard. Die elementen zijn de afgelopen dagen zorgvuldig verwijderd. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn houdt een oogje in het zeil. Dat deed hij eerder ook al bij Doornroosje.







De oppervlakte vormt een uitdaging. Het nieuwe huisje mag niet groter worden dan voorheen, maar er moeten wel meer onderdelen in verwerkt worden. Voorbeelden zijn isolatie, dakplaten en stevigere binnenwanden. Ook installatiekasten moeten een plek krijgen.



Persluchtleiding

Het oude snoephuisje had nog een andere functionaliteit: er liep een persluchtleiding door het gebouw, die gebruikt werd voor bewegingen in verschillende andere sprookjes. Om te voorkomen dat na de sloop het halve Sprookjesbos zou stilvallen, is er inmiddels een nieuwe leiding gelegd.







Het bouwproject duurt opvallend lang: naar verwachting bijna negen maanden. Dat heeft onder andere te maken met droogtijden. Het stucwerk moet 28 dagen drogen. Er zal om die reden een steigerconstructie met wit zeil over het huisje worden gebouwd.



Poort

Na enkele dagen van voorbereidende werkzaamheden vond vannacht de daadwerkelijke sloop plaats. Omdat er in het Sprookjesbos geen plek is voor groot vrachtvervoer, zijn alle materialen met kleine dumpwagens afgevoerd. De voertuigen reden via Vrouw Holle en het Herautenplein naar een poort bij Assepoester.



Uiteindelijk bereikten ze via de spoorwegovergang het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel, waar afvalcontainers klaarstonden. De Efteling kiest er bewust voor om dergelijke activiteiten 's nachts uit te voeren. Zo kan men de overlast voor het publiek beperken. Bovendien verschijnen er dan geen pijnlijke beelden van de sloop online.



Oude situatie