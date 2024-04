Universal Destinations & Experiences

Meer details over nieuw Universal-pretpark in Engeland: eerste versie van masterplan

De ontwikkeling van een nieuw Universal-themapark in Engeland is in een volgende fase beland: men gaat in gesprek met de lokale gemeenschap. Initiatiefnemers roepen buurtbewoners op om zich uit te spreken over het plan voor een vestiging van Universal Studios in de plaats Bedford, zo'n 70 kilometer ten noorden van Londen.

In december werd bekend dat Universal-moederbedrijf Comcast een grondgebied van ruim 192 hectare op het oog heeft voor de bouw van een attractiepark. Er is nog geen definitieve beslissing over genomen, maar tot op heden staan de seinen op groen. Nu het publiek geconsulteerd wordt, brengt Universal ook meer details naar buiten over het gigantische bouwproject.

Inmiddels is er een indicatief masterplan ontwikkeld dat de mogelijke infrastructuur blootlegt. Op nieuwe kaartjes zijn gebieden ingedeeld met bestemmingen als themapark, ondersteuning themapark, hotel, uitgaan, parkeerplaats, transportknooppunt en treinstation.



Twee treinstations

Universal denkt dat 40 procent van het publiek met de trein komt en 35 procent met de auto. De rest arriveert per bus, per taxi of met een ander transportmiddel. Het huidige masterplan omvat twee treinstations en een parkeerterrein met 4200 plekken. Universal wil zich naar eigen zeggen inzetten voor het verbeteren van de infrastructuur in de omgeving.







Verder is het de bedoeling om een vrij toegankelijk uitgaansgebied te realiseren met restaurants, winkels en entertainment, vergelijkbaar met CityWalk bij de Amerikaanse Universal-parken en Disney Village bij Disneyland Paris. "De themaparken en resorts die wij wereldwijd creëren en runnen, zijn niet zomaar pretparken", aldus Universal. "Ze zijn totaal anders dan wat momenteel bestaat in het Verenigd Koninkrijk."



Maximale bouwhoogte

Het is nog te vroeg om vast te stellen wat voor attracties er gebouwd zullen worden. Wel is zeker dat de maximale bouwhoogte 115 meter bedraagt. In Universal Orlando Resort, dat zeventien keer wordt aangehaald in een informatiebulletin voor buurtbewoners, staan twee attracties die hoger zijn dan 50 meter: achtbaan Hollywood Rip Ride Rockit (51 meter) en dubbele vrijevaltoren Doctor Doom's Fearfall (56 meter).



De bouw van Universal Studios Great Britain duurt naar schatting vijf tot zes jaar. Universal stipt ook de werkgelegenheid aan. De firma verwacht achtduizend nieuwe banen te creëren zodra de poorten opengaan. Dat aantal kan na twintig jaar groeien tot tienduizend banen. Ook tijdens de bouwfase zijn veel werknemers nodig: op het hoogtepunt denkt Universal vijfduizend mensen aan het werk te kunnen zetten in het gebied.







Haalbaarheidsstudies

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan onder meer haalbaarheidsstudies. "Het zal nog enige tijd duren voordat er een beslissing wordt genomen over het al dan niet doorgaan van het project, maar we willen ons voorstel graag delen met de lokale gemeenschappen", meldt Universal.



Omwonenden kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is bij het uitwerken van de plannen, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed, vervoer, natuur, milieu en wandelpaden. Ook suggesties voor bedrijven waarmee samengewerkt kan worden, zijn welkom. Het geven van feedback kan tot vrijdag 3 mei. Daarnaast vinden op zaterdag 13 en dinsdag 16 april speciale consultatiebijeenkomsten plaats in Bedford.



Minister

Om de noodzakelijke bouwvergunningen te verkrijgen, overweegt Universal om het project aan te melden als een Special Development Order (SDO): een bouwproject van strategisch nationaal belang. In dat geval neemt de overheid een beslissing en worden de lokale autoriteiten omzeild. Er zal nog wel een milieurapport opgesteld moeten worden. Lucy Frazer, de Britse minister van Cultuur, Media en Sport, steunt het plan voor het attractiepark.