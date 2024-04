Disneyland Paris

Disneyland Paris werkt samen met National Geographic voor tijdelijke avondshow

Disneyland Paris presenteert deze maand een korte avondshow die in het teken staat van de natuur. In samenwerking met National Geographic - net als Disneyland onderdeel van The Walt Disney Company - wordt van vrijdag 5 tot en met dinsdag 30 april de voorstelling A Wonderful World vertoond.

Ter gelegenheid van Earth Month kunnen bezoekers kijken naar dieren, landschappen en natuurverschijnselen. De beelden zijn afkomstig uit documentaires van National Geographic. Ze worden geprojecteerd op het kasteel van Doornroosje, nog voor aanvang van dronespektakel Disney Electrical Sky Parade en de grote avondshow Disney Dreams.

Het is niet voor het eerst dat Disneyland Paris het merk National Geographic in de schijnwerpers zet. In 2022 vierde men de Dag van de Aarde - 22 april - al met de projectieshow A Wonderful World. In hetzelfde jaar werd het Studio Theater in het Walt Disney Studios Park gebruikt voor het vertonen van de natuurfilm Symphony for Our World.