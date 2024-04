Leveranciers

Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma klaagt Zwitserse concurrent aan

De wereldberoemde Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma sleept een Zwitserse concurrent voor de rechter. Volgens Vekoma heeft fabrikant Bolliger & Mabillard (B&M) inbreuk gemaakt op een patent van het Limburgse bedrijf bij de ontwikkeling van een zogeheten surf coaster. Woensdag diende Vekoma een klacht in bij de Amerikaanse rechtbank.

Een surf coaster is een variant op een stand-up coaster. In het geval van een stand-up coaster leggen passagiers de rit staand af. Bij een surf coaster kunnen de stoelen tijdens de rit op en neer bewegen. Het eerste model opende een jaar geleden in SeaWorld Orlando in de Amerikaanse staat Florida, onder de naam Pipeline.

Vekoma beweert dat B&M willens en wetens inbreuk heeft gemaakt op het Amerikaanse patent US7987793B2, ingediend in 2006 en goedgekeurd in 2011. Het document met de titel "Amusement Ride Device" beschrijft een achtbaan waarin de inzittenden rechtop plaatsnemen in een stoeltje dat op en neer kan bewegen.



Platform

"De verbindingen zijn ontworpen om de passagier tijdens de rit bewegingen te laten uitvoeren terwijl hij wordt tegengehouden door een beugel, die ondertussen een beweging uitvoert ten opzichte van het platform", staat in de begeleidende tekst.



Vekoma wijst erop dat B&M het document zelf citeert in het patent voor de nieuwe surf coaster. De Zwitserse firma was dus op de hoogte van het bestaan ervan. Er zijn ook mailwisselingen tussen de directeuren van beide bedrijven openbaargemaakt. Daarin geeft Vekoma aan dat B&M een regeling moeten treffen om het intellectuele eigendom te mogen gebruiken.



Jury

Dat heeft B&M dus niet gedaan. Vekoma wil dat een jury zich over de kwestie gaat buigen. Tot nu toe heeft B&M één surf coaster afgeleverd. De fabrikant is in de Benelux bekend als de bouwer van Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland.



Vekoma was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor 22 achtbanen in Nederland en België. Ze staan onder meer in de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Avonturenpark Hellendoorn, Slagharen, Wildlands, Bobbejaanland, Walibi Belgium, Plopsaland De Panne en Bellewaerde Park.



Vekoma (2011)







Bolliger & Mabillard (2020)