Kermis

Kermisattractie verliest onderdeel in Engeland: twee personen naar het ziekenhuis

Bij een ongeluk met een kermisattractie in de Engelse plaats Chester zijn twee personen gewond geraakt. Een attractie met de naam Superstar verloor tijdens het draaien een paneel. Eén van de inzittenden, een 19-jarige vrouw, werd geraakt door het rondvliegende onderdeel.

Ze is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Uiteindelijk kwam het paneel met een harde klap op de grond terecht. Omstanders renden weg om het object te ontwijken, zo is te zien op beelden van het ongeluk.

Aanwezige agenten begonnen met het ontruimen van de wachtrij. Ondertussen bleef de attractie in eerste instantie gewoon draaien: de operator had kennelijk niets door. Een tweede slachtoffer werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.



Onderzoek

Het incident vond vorige week woensdag plaats tijdens het zogeheten Chestival, een jaarlijks evenement van de University of Chester. Volgens de studentenvakbond vielen de verwondingen mee. Britse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De attractie is na afloop gesloten.