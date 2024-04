Efteling

Efteling neemt maatregelen om hekklimmers tegen te gaan

De Efteling zorgt ervoor dat bezoekers 's ochtends niet meer over een hek zullen klimmen. Afgelopen week kwamen beelden naar buiten van mensen die geen zin hadden om te wachten tot het park om 10.00 uur open zou gaan. Volwassenen en kinderen klauterden massaal over een hek heen.

Om dergelijke taferelen tegen te gaan, wordt er voortaan vóór openingstijd een medewerker neergezet. Dat bevestigt een woordvoeder van de Efteling aan Looopings. Het personeelslid kan twijfelaars aanspreken en uitleggen waarom het hek gesloten is.

Het houten hek bevindt zich bij de Aquanura-vijver, naast het spoor van de Stoomtrein. De rail is eveneens afgesloten met een hek. In 2022 bleek dat bezoekers het park 's ochtends vroeg betraden via de spoorlijn: gevaarlijk en absoluut niet de bedoeling. De Efteling blijft benadrukken dat dergelijke afscheidingen er niet voor niets staan.