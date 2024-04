Efteling: Danse Macabre

Spookslot-documentaire nog één keer in de bioscoop tijdens speciaal evenement

Een veelbesproken documentaire over het Spookslot in de Efteling keert eenmalig terug op het witte doek. De film ging in september vorig jaar in première. Vanwege de populariteit stonden in februari extra vertoningen op het programma. Nu krijgen liefhebbers nog één mogelijkheid om de productie te zien.

Efteling-fansite De Vijf Zintuigen produceerde een professionele documentaire over het ontstaan van het Spookslot, ter gelegenheid van de sluiting in 2022. Interviews met betrokkenen worden afgewisseld met een blik achter de schermen en bijzondere beelden van de bouw.

Op vrijdag 10 mei is de film wederom te zien in Theater De Leest in Waalwijk, maar dit keer als onderdeel van een avondvullend evenement. Vanaf 17.30 uur worden bezoekers welkom geheten door een bekende Eftelinger. De zaaldeuren openen om 18.45 uur. Vervolgens start om 19.00 uur een vragensessie met oud-medewerkers van de Efteling.



Entertainment

Vervolgens is de documentaire zelf te zien tussen 20.00 en 22.35 uur, met een 25 minuten durende pauze tussen het eerste en het tweede deel. Dan staat voor iedereen een drankje klaar. Na afloop start een nazit met muzikaal Efteling-entertainment. De theaterfoyer sluit om 00.30 uur.



"Wij willen op gepaste wijze dit mooie project afsluiten alvorens de nieuwe attractie Danse Macabre opent in de Efteling", zegt De Vijf Zintuigen over de dernière. De documentaire is aangepast ten opzichte van de eerste versie uit 2023. Zo voegden de makers een extra interview toe met Efteling-technicus Stan Dingemans. Verder zijn er verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd.



Livestream

Tickets worden vanaf nu verkocht via de website van Theater de Leest, voor 24,50 euro per stuk. Er zijn op 10 mei vertoningen in twee zalen tegelijk. Voor toeschouwers in de kleinste zaal is de vragensessie te volgen via een livestream. Vragen kunnen digitaal ingestuurd worden.