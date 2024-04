Phantasialand

Phantasialand waarschuwt bezoekers voor files door kapotte stoplichten

Defecte stoplichten zorgen voor vertragingen rond Phantasialand. Op narrowcasting-schermen in het Duitse pretpark worden bezoekers gewaarschuwd dat ze bij het vertrekken moeten rekenen op files. Er zou sprake zijn van aanzienlijk oponthoud.

"Houd rekening met significante vertragingen bij het vertrek als gevolg van een defect verkeerslichtsysteem", luidt de boodschap. Hoelang het probleem gaat duren, is niet bekend. "Wij hopen op snelle steun van de lokale autoriteiten en vragen om uw begrip."

Phantasialand is tot half november dagelijks geopend van 09.00 tot minimaal 18.00 uur. Wie geen zin heeft om in de file te staan, kan ervoor kiezen om na sluitingstijd nog iets te eten in één van de hotelrestaurants. Reserveren is verplicht. Dat is ook mogelijk voor personen die niet in de hotels overnachten.