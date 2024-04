Phantasialand

Foto's: Phantasialand breidt Afrikaans themagebied uit met klimspeeltuin

Phantasialand blijft bezig met het vernieuwen van het Afrikaanse themagedeelte. Na het realiseren van een avonturenparcours in 2022 en een Afrikaans dorpje in 2023 werd dit seizoen een nieuwe speeltuin toegevoegd: Mopti's Monkey Depot.

De speelplek is te vinden aan de rand van themawereld Deep in Africa, in de buurt van de ingang van mijntrein Colorado Adventure. "Het ontdekkingsplezier wordt aangewakkerd door het feit dat er zoveel te ontdekken valt van krat tot krat", zegt Phantasialand er zelf over.

Mopti's Monkey Depot werd vormgegeven als een opslagplaats van Afrikaanse artefacten. Een deel van de klimspeeltuin bevindt zich onder een overkapping. Voor het ontwerp is Nederlander Gert Eussen verantwoordelijk. Hij werkte ook aan de gigantische nieuwe klimtoren Avoras, onderdeel van Wuze Town.