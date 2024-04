Phantasialand

Foto's: mascottes Phantasialand maken hun rentree

De mascottes van Phantasialand laten zich weer vaker zien. In coronatijd stopte het Duitse pretpark met meet-and-greets. De afgelopen jaren waren de personages slechts mondjesmaat aanwezig. Dit seizoen kunnen bezoekers meer figuren ontmoeten.

Phantasialand wordt volgens het verhaal bewoond door zes verschillende draken, die allemaal een themawereld vertegenwoordigen. In 2022 kreeg draak Kroka een nieuwe fotolocatie in het Afrikaanse themagebied Deep in Africa.

Nu zijn ook draak Drago in Berlin, draak Wang in China Town en draak Phenie in Fantasy weer dagelijks aanwezig. Bovendien lopen in Wuze Town, onderdeel van het Fantasy-gedeelte, geregeld de trolletjes Hack en Buddl rond.



Mystery

Op dit moment ontbreken nog twee draken: Quetzal in Mexico en Schneck in Mystery. Naast de zes draken hebben de twee themahotels Matamba en Ling Bao een eigen mascotte. De Chinese draak uit Ling Bao brengt soms ook even een bezoek aan het park.