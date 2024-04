Disneyland Paris

Drie vrouwen stelen voor 2000 euro aan pins in Disneyland Paris

Drie bezoekers van Disneyland Paris zijn opgepakt vanwege het stelen van vele tientallen pins. Medewerkers zagen hoe drie vrouwen 150 tot 200 Disney-pins meenamen zonder te betalen. Dat gebeurde afgelopen dinsdagavond in uitgaansgebied Disney Village.

De diefstal vond rond 22.00 uur plaats in World of Disney, de grootste souvenirwinkel in het Disney-resort. Personeelsleden betrapten de dievegges op heterdaad, melden Franse media. De verdachten zijn vrouwen van 22, 25 en 41 jaar oud uit de gemeente Lagny-sur-Marne.

Ze horen allemaal bij hetzelfde gezin. Na afloop zijn ze verhoord op het politiebureau. Disneyland heeft de prijzen van pins onlangs verhoogd. Er bestaan pins in vier categorieën, variërend van 9 tot 15 euro.