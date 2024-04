Walibi Rhône-Alpes

Walibi grapt over naamswijziging, maar fans reageren niet zoals verwacht

Een nieuwe naam voor Walibi? Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes kondigde deze week aan dat het attractiepark voortaan door het leven zou gaan als Avenir Land. Zo heette het park ook in de jaren tachtig. Het was uiteraard een 1 aprilgrap, maar fans reageerden niet zoals verwacht.

Veel mensen bleken allesbehalve verontwaardigd over de zogenaamde naamsverandering. Op Facebook lieten een hoop nostalgici weten dat ze stiekem terugverlangen naar de tijd waarin Walibi nog Avenir Land heette. Zij blijken de nieuwe titel eigenlijk best een goed idee te vinden.

"Zeer goede herinneringen aan Avenir Land!", schrijft Maelis Sandra. "Dat park was beter dan het huidige, een verdrietige vaststelling", aldus Leu Griseus. "Avenir Land was mijn kindertijd, dit is goed nieuws!", vindt Aude Blanch.



Niet slecht

"Voor mij zal Walibi altijd Avenir Land blijven", meldt Carol Dewulf. Ook Charlene Burfin noemt het "een goed idee". "Eerlijk gezegd niet slecht", reageert Gone Canut. Het park opende in 1979. Tot 1989 werd de naam Avenir Land gehanteerd.



Walibi sprak in eerste instantie over een "nieuwe identiteit", waarbij de bekende kangoeroe plaats zou maken voor een andere mascotte: een bever. Inmiddels heeft men toegegeven dat het een grap is. Wie terugverlangt naar het verleden, heeft pech. "Hoewel we niet vergeten waar we vandaan komen, blijven we Walibi Rhône-Alpes."