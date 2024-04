Tropical Islands Resort

Voedselinspecties: veel tekortkomingen in waterpark Tropical Islands

Er valt heel wat aan te merken op de horeca in het Duitse waterpark Tropical Islands. Bij voedselinspecties werden de afgelopen jaren veel tekortkomingen geconstateerd. Duitse media citeren uit enkele tientallen inspectierapporten vol met problemen, onder meer op het gebied van hygiëne.

Tropical Islands is een bekend vakantieoord nabij Berlijn, gebouwd in een oude zeppelinhangar. De bestemming, eigendom van parkengroep Parques Reunidos, telt veertien eetgelegenheden. In ongeveer tweeënhalf jaar tijd - tussen begin 2021 en midden 2023 - vonden daar 37 inspecties plaats. Slechts in één geval was er niets mis.

Enkele voorbeelden van kritiekpunten: schoonmaakgebreken, afbrokkelende muren en plafonds, voedsel met de verkeerde temperatuur en versleten spullen. "Soms is er geen warm water, soms laat de antiaanbaklaag van een pan los, soms is de frituurpan of ijsblokjesmachine smerig, soms ligt er stof op de lampenkappen boven de salade of toont de afzuigkap boven het buffet sporen van vet", somt dagblad Berliner Zeitung op.



Etensresten

In juni 2022 troffen inspecteurs in de Mondial Food Court etensresten van de vorige dag aan. Het vet in drie frituurpannen was niet in goede conditie. "Er is rookontwikkeling waar te nemen", valt te lezen in de notulen. Het antwoord van Tropical Islands is niet altijd adequaat. Structurele gebreken uit 2019 en 2020 waren in 2021 bijvoorbeeld nog steeds niet verholpen.



Eén van de meest recente documenten dateert van 8 mei 2023. "De afzuigkap boven het ontbijtbuffet is weer vuil", oordeelden de controleurs. Een koekenpan blijkt vies. Ook bij de vriescel gaat het één en ander mis. "De voegen van de deur zijn aan de binnen- en buitenkant versleten. Op de vloer liggen etensresten en vuil."



Hoogste prioriteit

In een reactie laat Tropical Islands weten dat de genoemde tekortkomingen inmiddels verholpen zijn. Voedselveiligheid zou altijd "de hoogste prioriteit" hebben. Men benadrukt dat er geen sprake was van "ernstige schendingen van de hygiëneregels", hooguit wat verbeterpunten. "We werken elke dag minutieus aan het repareren van zwakke punten." Dat sommige apparatuur versleten was, zou te maken hebben met leveringsproblemen.