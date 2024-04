Attractiepark Toverland

Milieucommissie is niet tevreden over bestemmingsplan Toverland

De landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage vindt het nieuwe bestemmingsplan van Toverland nog niet compleet. Omdat het Limburgse attractiepark de komende jaren flink wil uitbreiden, werd een omvangrijk plan opgesteld. De onafhankelijke commissie heeft dat document kritisch onder de loep genomen.

Afgelopen week kwam de conclusie naar buiten: cruciale informatie ontbreekt. De ruime uitbreidingsmogelijkheden zullen gevolgen hebben voor het milieu, maar niet alle effecten zijn onderzocht. Zo missen de verkeerseffecten, effecten van vuurwerk, de maximale bouwhoogte van het hotelresort en de uitbreiding van de attracties.

Toverland heeft een milieueffectrapport laten maken door advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten. De gemeente Horst aan de Maas had de Commissie voor de Milieueffectrapportage ingeschakeld om dat rapport te beoordelen. Nu blijkt dat bepaalde zaken niet goed onderzocht zijn, wordt Kragten terug naar de tekentafel gestuurd.



Hotelresort

Als voorbeeld noemt de commissie een hotelresort dat in het plan wordt genoemd: op basis van het ontwerpbestemmingsplan kan een hoger hotel gebouwd worden dan is onderzocht. Daarnaast zijn de effecten van de maximale uitbreiding van het pretpark niet in beeld. De maximale mogelijkheden en de bijbehorende milieueffecten wordt niet beschreven.



Verder missen gegeven over de maximale geluidniveaus voor omwonenden van onder andere muziek en vuurwerk. Toverland gaat uit van maximaal 3,74 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2046. Nu zijn dat er nog zo'n 1,17 miljoen. Het is de bedoeling om meer mensen te lokken met onder andere een eigen vakantiepark, nieuwe themagebieden met attracties en een hotel.



Rekening gehouden

Een woordvoerster van Toverland laat aan Looopings weten dat geen sprake is van een uitzonderlijke situatie. "Het is gebruikelijk dat de eerste beoordeling van een milieueffectrapport leidt tot aanvullingen. In de te nemen procedurestappen om te komen tot een definitief bestemmingsplan is hiermee dan ook rekening gehouden."



Het doel is om alle gevolgen "volledig en zorgvuldig" in kaart te brengen zoals het hoort, aldus de voorlichtster. "De aanbevelingen van de commissie nemen wij ter harte." De gemeente belooft het aangevulde rapport uiteindelijk nogmaals voor te leggen aan de commissie, voordat de gemeenteraad een besluit neemt.