Efteling

Buitenlandse media duiken op borstvergroting Doornroosje: 'Ze begint een OnlyFans'

De media raken niet uitgepraat over de borstvergroting van Efteling-bewoonster Doornroosje. Looopings merkte op 1 april op dat het sprookjesfiguur een grotere boezem heeft dan voorheen. Het was geen 1 aprilgrap: de voorgevel van Doornroosje is écht fors gegroeid. Inmiddels heeft het nieuws zelfs internationale media als de New York Post bereikt.

"Ze begint een eigen OnlyFans", kopt het bekende Amerikaanse dagblad. "Noem haar maar Sleeping Boobie in plaats van Sleeping Beauty", valt te lezen in het bericht. De New York Post omschrijft de Efteling als een "goedkopere en raardere versie van Disneyland".

Er worden verschillende berichten van Nederlandse bezoekers geciteerd. Ook de Waalse nieuwssite Sudinfo.be kan het niet laten om de borsten van Doornroosje onder de loep te nemen. "Bij de renovatie van Doornroosje trekt één detail de aandacht van de bezoekers", concludeert het medium.



Marketingaandacht

"Borstvergroting Doornroosje zorgt voor verontwaardiging!", meldt een Duitse site. Een columnist in de regionale krant BN DeStem noemt vier mogelijke redenen voor de opvallende aanpassing: het aantrekken van een nieuwe sponsor, het lokken van een oudere doelgroep, afleiding van slecht nieuws en gratis marketingaandacht.







De Efteling heeft zelf een heel andere uitleg. Een woordvoerder geeft aan dat de borsten vooral zijn gegroeid om dichter bij de originele ontwerpen van Anton Pieck te blijven. Dat lijkt echter onzin: op de Pieck-tekeningen uit de jaren vijftig heeft Doornroosje juist een zeer bescheiden borstpartij.



Mechanisme

Het is aannemelijker dat de wijziging vooral een technische reden heeft. Bij de renovatie van het sprookje werd het mechanisme om Doornroosje te laten ademhalen vernieuwd. Door de grotere buste is er meer ruimte om de techniek te verbergen.



De satirische nieuwssite De Speld heeft op geheel eigen wijze ingespeeld op de hype. "Efteling-bezoekers verbaasd over penisvergroting Lange Jan", staat in het humoristische bericht. "We wisten dat Lange Jan er onzeker over was, helemaal in verhouding met zijn lange nek", zou een woordvoerder gezegd hebben.



Maagverkleining

Bezoekers worden gerustgesteld. "Hij zal niet de hele tijd zo groot zijn, maar schuift gedurende de dag heen en weer." De Speld weet dat ook Holle Bolle Gijs zich tegenwoordig anders gedraagt, door een maagverkleining. "Enkel eenlaags papier, gegrilde groenten, rijstwafels en mayonaise op yoghurtbasis hier!"