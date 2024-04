Walibi Belgium

Bootjes van oude attractie Walibi Belgium gebruikt voor rookzone

Walibi Belgium heeft een nieuwe bestemming gevonden voor onderdelen van een verdwenen attractie. Afgelopen winter is boottocht Gold River Adventure verwijderd: de bootjes zijn weggehaald en de vijver werd drooggelegd. De overkappingen van enkele boten konden hergebruikt worden.

Gold River Adventure was een zogeheten tow boat ride van fabrikant Intamin, geopend in 1978. De familieattractie moest het veld ruimen vanwege de komst van een nieuwe lanceerachtbaan, die naar verwachting in 2025 af is.

Walibi Belgium heeft de rookregels dit seizoen aangescherpt: roken mag voortaan alleen nog in zes rookzones. Eén daarvan, in de buurt van de voormalige ingang van Gold River Adventure, is aangekleed met de overkappingen van oude twee vaartuigen. De andere rookplekken hebben minder aankleding: daar staan alleen bordjes, bankjes en asbakken.