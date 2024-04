Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen werkt toe naar bezoek van de koning met speciaal evenement

Dierentuin Wildlands Adventure Zoo krijgt een speciale rol op Koningsdag. De koninklijke familie brengt op zaterdag 27 april een bezoek aan de stad Emmen. Daarbij zal ook het bekende Drentse dierenpark aan bod komen. In de aanloop naar het bijzondere moment vindt in Wildlands een speciaal evenement plaats: de Koninklijke Tiendaagse.

Van woensdag 17 tot en met vrijdag 26 april worden bezoekers alvast "opgewarmd voor het bezoek van de koning en zijn gezin", aldus het dierenpark. Er staan verschillende extra activiteiten op de planning, waaronder een puzzel en een koninklijk zevengangendiner.

Horecagelegenheden serveren oranje lekkernijen, zoals oranje suikerspinnen. Kinderen kunnen geschminkt worden of zelf een leeuwenmasker ontwerpen. In het park wordt dagelijks een gouden kroon verstopt. Wie het object vindt en naar de receptie brengt, ontvangt een prijs. Verder zijn er presentaties bij diersoorten met een koninklijk tintje: leeuwen en gouden leeuwaapjes.



Eén van de hoogtepunten is een "uniek gastronomisch avontuur": een diner met zeven gangen in de overdekte jungle Rimbula op vrijdag 19 april. Het bijzondere etentje kost 75 euro per persoon of 700 euro voor een tafel van tien personen, exclusief drankjes. Reserveren kan door te mailen naar reserveringen@wildlands.nl.



Op Koningsdag zelf zal Wildlands gesloten zijn voor publiek. Dat is bijzonder, want normaal gesproken blijft het park alleen dicht op 31 december en 1 januari. De dierentuin ligt op het einde van de route die de koninklijke familie aflegt. Na afloop vindt er een feest plaats op het Raadhuisplein, pal voor de ingang van Wildlands.



Koning Willem-Alexander was in het verleden al eens te gast in Wildlands: hij verzorgde ruim acht jaar geleden de officiële opening, op 18 maart 2016. Toen bleek hij bijzonder geïnteresseerd in de ijsberen in parkdeel Nortica.