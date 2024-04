Disney Experiences

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij toont gigantische collectie Disney-boeken

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij heeft een bijzondere hobby: hij verzamelt boeken over de Disney-parken. Inmiddels heeft hij een flinke collectie bij elkaar gesprokkeld: in zijn boekenkast nemen de boekwerken maar liefst 2,7 meter in beslag. Speciaal voor de podcast D-Tales nam Verheij zijn volledige verzameling mee.

D-Tales is de Disney-podcast van Michiel Veenstra, Ralf Verhoef en Jorn Jokker. De bekende Efteling-ontwerper was er te gast om te praten over zijn lievelingsboeken over de Disney-themaparken. Verheij blijkt een fascinatie te hebben voor Disney-imagineer Marc Davis, overleden in 2000. Davis stond aan de wieg van een groot aantal iconische Disney-attracties.

Aan de hand van verschillende boeken legt Verheij uit wat overeenkomsten en verschillen zijn met de werkwijze van de Efteling. Hij geeft ook toe dat hij voor zijn werk heeft laten inspireren door Disney. Toch zullen we bijvoorbeeld nooit elementen uit Disney-spookhuizen Haunted Mansion of Phantom Manor tegenkomen in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre.



Plattegronden

De favoriete boeken van de ontwerper bevatten tekeningen, schetsen, posters en plattegronden van Disney-parken en -attracties. Verheij zegt te hopen dat de Efteling ooit ook een boek vol exclusief materiaal zal uitbrengen. Daarvoor wordt regelmatig gelobbyd door de ontwerpafdeling. Tot nu toe is het er echter niet van gekomen.



De honderd minuten durende boekenspecial van D-Tales is niet alleen te beluisteren via podcast-apps, maar ook te bekijken via YouTube. Terloops vertelt Verheij hoe zijn Efteling-carrière tot nu toe is verlopen. Als 9-jarig jongetje richtte hij een Efteling-fanclub op. Later werd hij acteur in het attractiepark. Dankzij een interne vacature kwam hij op kantoor terecht.