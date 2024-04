Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Nieuw familiepretpark geopend in Duitsland

In Duitsland opende onlangs een volledig nieuw attractiepark: Karls Erlebnis-Dorf Döbeln, gelegen in de deelstaat Saksen. Het is de zesde vestiging van Karls, een pretparkketen die in het teken staat van aardbeien, streekproducten en het boerderijleven. De toegang is in principe gratis, maar voor de meeste attracties moet apart betaald worden.

In het hoofdgebouw van 6000 vierkante meter bevinden zich onder meer winkels, horecapunten en een binnenspeeltuin. Bezoekers komen er ook mechanische attracties tegen: een vliegend tapijt vormgegeven als een chocoladereep en een op en neer hupsende chocoladeketel.

Buiten zijn drie kleine achtbanen te vinden. Eén daarvan bestaat uit een schans met een gondel in de vorm van een worst: de Bockwurstschleuder. Mini-coaster Knollis Mais-Express moet aangedreven worden met behulp van een fietspedaal. Verder is er de familieachtbaan Erdbeer-Raupenbahn.



Mattenglijbaan

De rest van het familiepark omvat onder andere een tractorparcours, een mattenglijbaan, speelplaatsen, een kinderboerderij, een bioscoop, bestuurbare bootjes en springkussens. In juli opent nog een maïsdoolhof.



Tijdens het openingsweekend kwam er opvallend veel kritiek. Op beoordelingssites wordt geklaagd over een gebrek aan parkeerplekken en erg lange wachtrijen voor de eetgelegenheden en attracties. Directeur Robert Dahl geeft toe dat er verbeterpunten zijn.



Capaciteit

Het is de bedoeling om het aantal parkeerplaatsen en kassa's nog voor de zomervakantie uit te breiden. Verder overweegt het management om dit jaar al attracties toe te voegen die eigenlijk pas volgend jaar opgebouwd zouden worden, om op die manier de capaciteit snel te kunnen verhogen.