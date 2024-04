Efteling

Hans en Grietje moeten verkassen: Efteling start voorbereidingen voor sloop

Hans, Grietje en de heks zijn tijdelijk vertrokken uit het Sprookjesbos van de Efteling. Het bekende snoephuisje uit 1955 gaat binnenkort tegen de vlakte. Vanwege de slechte staat is het nodig om het bouwwerk volledig opnieuw op te bouwen. De klus gaat waarschijnlijk meer dan acht maanden duren.

Sinds woensdag vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats bij het sprookje. De voortuin is weggehaald. Alle elementen die hergebruikt kunnen worden, waaronder de poppen, zijn zorgvuldig verwijderd door Efteling-medewerkers. De rest wordt naar verwachting volgende week met de grond gelijkgemaakt.

Als Hans en Grietje in december terugkeren, zullen veel Efteling-bezoekers waarschijnlijk niet doorhebben dat er iets is veranderd. Men heeft een 3D-scan gemaakt van het huisje en het omliggende gebied. "Deze 3D-scan maakt het mogelijk om straks een vrijwel identiek huisje terug te zetten", belooft projectleider Mark Elings.



Nauwkeurig

"We weten nu namelijk op de millimeter nauwkeurig waar welk snoepgoed zit. Bovendien hebben we nog verschillende originele mallen." Het snoephuisje werd in de jaren vijftig gebouwd met houten palen en steengaas. In het verleden is de draagconstructie al eens vervangen. In 2016 werd het hokje van Hans vernieuwd. Eigenlijk was het de bedoeling om dit jaar alleen de buitenste laag op te knappen.



"Maar helaas is het huisje in té slechte staat en moeten we het volledig vervangen", aldus Elings. Eerder kregen Roodkapje en Vrouw Holle dezelfde behandeling. De Efteling verwacht dat het sprookje bij de start van de kerstvakantie weer te bewonderen is, op zaterdag 21 december.