Familiepark Drievliet

Video: nieuwe commercial voor Drievliet na overname

Drievliet laat weer van zich horen. De afgelopen jaren kwam het Haagse attractiepark nauwelijks in de publiciteit. Een nieuwe eigenaar gooit het over een andere boeg. Nadat de trekpleister afgelopen week plotseling actief werd op social media, is er nu ook een nieuwe promotievideo met actuele beelden.

De online commercial werd in korte tijd opgenomen, geproduceerd en gepubliceerd. Beelden van attracties volgen elkaar in razend tempo op. Zo flitsen onder andere de tractorbaan, de powered coaster, het doolhof, de zweefmolen, het reuzenrad, het schommelschip, de paardenbaan, de waterbaan en de lanceerachtbaan voorbij.

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van droneshots. "Wij zijn Familiepark Drievliet!", luidt de beschrijving op Facebook. Het nieuwe seizoen startte op vrijdag 29 maart. De komende weken is het park alleen geopend in de weekenden. Vanaf Koningsdag, zaterdag 27 april, zijn bezoekers weer dagelijks welkom.