Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Toch geen 1 aprilgrap: Duits pretpark presenteert nieuwe attractie Flying Döner

Een attractie die volledig in het teken staat van döner kebab: vrijwel iedereen was ervan overtuigd dat het Duitse pretpark Karls Erlebnis-Dorf Elstal een 1 aprilgrap maakte. Nu blijkt het dat attractiepark nabij Berlijn bloedserieus was toen het project op 1 april werd aangekondigd: in 2025 zal daadwerkelijk de Flying Döner openen.

Het gaat om een vliegtuigmolen van de Duitse fabrikant Gerstlauer, vormgegeven als een enorme vleesspies met döner eraan. "Deze keer was het geen grap", reageert het park nu. "We zijn al enige tijd bezig met deze nieuwigheid." Men noemt het "goed nieuws voor iedereen die hoopte dat het waar was".

Het attractietype, dat bekendstaat als sky fly, kennen we bijvoorbeeld van Wild Wings in Duinrell en Pixarus in Toverland. In een andere vestiging van parkengroep Karls staat sinds 2021 ook zo'n molen, namelijk Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen in Noord-Duitsland. Daar heeft de ride een bijenthema.



1972

Döner kebab bestaat uit dun gesneden stukjes gegrild vlees, meestal afkomstig van lam, rund of kip. Hoewel het gerecht van oorsprong Turks is, wordt de versie die populair is geworden in Europa vaak geassocieerd met Berlijn. Kadir Nurman serveerde daar in 1972 voor het eerst broodjes döner. Sindsdien groeide de populariteit gigantisch.